أوكرانيا ثانى الأسواق السياحية فى 2018 ..تبدأ تشغيل رحلات مباشرة للعلمين

كتبت آمال رسلان

تبدأ أوكرانيا تشغيل رحلة طيران مباشر من أوكرانيا إلى مدينة العلمين الجديدة قريبا، وذلك فى إطار جهود وزارة السياحة لتنمية الحركة السياحية لمدينة العلمين الجديدة، حيث تعمل على جذب استثمارات سياحية جديدة للمدينة وتشغيل رحلات طيران مباشرة لخدمة الحركة السياحية بها.

وتأتى تلك الرحلة استكمالا لحركة الطيران بين المدن الأوكرانية والمصرية والتى يبلغ عددها 110 رحلة طيران، حيث يعد السوق الأوكرانية من الأسواق السياحية المهمة بالنسبة لمصر، فهو أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة وأكثرها نموا، وحلت المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر في عام 2018، وبلغ عدد السائحين مليون و 174 ألف و234 سائح.

ووقعت مصر وأوكرانيا فى نوفمبر الماضى بروتوكول تعاون فى مجال السياحة، خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية، تضمن البروتوكول دعوة وفود من الشركات المصرية للمشاركة فى المعارض الأوكرانية التي يعقد أحدهما في مارس، والآخر في أكتوبر، وذلك للترويج لمصر واستعراض الإمكانيات السياحية للمدن المصرية.

وكان السفير الأوكرانى بالقاهرة قد عقد جلسة عمل مؤخرا مع وزيرة السياحة، بحثا خلالها تنمية الحركة السياحية الأوكرانية لمصر، حيث أوضح السفير أن الشعب الأوكرانى يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الحضارة المصرية والاستمتاع بالأنماط السياحية المصرية المختلفة.