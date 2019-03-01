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أوقاف الأقصر تعتمد 8 مدارس ضمن خطة الصيانة والتطوير لـ110 مسجد الجمهورية

الجمعة، 01 مارس 2019 12:00 ص
أوقاف الأقصر تعتمد 8 مدارس ضمن خطة الصيانة والتطوير لـ110 مسجد الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعتمد تطوير وصيانة 8 مدارس بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى النهوض بالمساجد مبنى ومعنى، ويجرى البدء فى تطويرها خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن خطة تطوير المساجد التى إعتمدها وزير الأوقاف جاءت بناءاً على مذكرة الإدارة المركزية للشئون الهندسية، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لـ110 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

 

وشملت قائمة نصيب مديرية أوقاف الاقصر بخطة الصيانة والتطوير 8 مساجد موزعة على مستوى المحافظة وهى "الأقصر عمر بن الخطاب حاجر كومير إسنا - فكرى سليم-العصارة-قامولا القرنة - المصباح-نجع الحدادين القرنة - الرحمن عزبة أبو حمدان-أبو دغار ارمنت - الدويكات-البغدادى البياضية - السلام نجع احمد إبراهيم المدامود الزينية - الساحة منشاة العمارى الأقصر - الأخوين نجع الخطباء الأقصر".

 

 


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