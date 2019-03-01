أنفاق وتشققات بحى وادى حلوة قرب المسجد الأقصى بفعل حفريات الاحتلال

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كشف هطول الأمطار الغزيرة فى مدينة القدس المحتلة عما أحدثه حفر الأنفاق فى حى وادى حلوة ببلدة سلوان بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، فيما اشتكى أهالى المدينة من اهمال بلدية الاحتلال للبنية التحتية فى كافة بلدات وأحياء المدينة.

وقال مركز معلومات وادى حلوة/سلوان فى بيان أن هطول الأمطار فى مدينة القدس لعدة ساعات كشف عن تشققات وانهيارات أرضية وتصدعات جديدة فى حى وادى حلوة، نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة وما يرافقها من تفريغ للتربة من أسفل الحي، لاستكمال أعمال حفر "شبكة الأنفاق" الموصلة الى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق من الجهة الغربية.



وأضاف المركز ان انهيارات خطيرة وقعت أمس الخميس فى سور ملعب وموقف للمركبات فى حى وادى حلوة، اضافة الى هبوط أراض فى المكان، موضحا أن مؤسسات الاحتلال تقوم ليل نهار فى هذه المنطقة بعمليات حفر بآليات ثقيلة ويدوية تسمع على مدار الساعة، وبالقرب من المنطقة تشاهد كذلك عمليات إخراج أكياس ضخمة من الأتربة الناتجة من الحفريات.