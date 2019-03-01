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"أفريكوم": مقتل 200 من مليشيات الشباب فى غارات أمريكية منذ بداية 2019

الجمعة، 01 مارس 2019 05:00 ص
"أفريكوم": مقتل 200 من مليشيات الشباب فى غارات أمريكية منذ بداية 2019 غارة جوية _ صورة أرشيفية
مقديشو /أ ش أ/
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لقى نحو 200 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، فى غارات أمريكية منذ مطلع عام 2019، من بينهم 60 مسلحا قتلوا فى ضربات جوية على مدار الأيام الثلاثة الماضية فى جنوب ووسط الصومال.

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية، الخميس، أن قيادة الجيش الأمريكى فى إفريقيا "أفريكوم" ذكرت فى بيان لها ، أن الحملة الجوية الأمريكية تهدف إلى تدمير معسكرات التدريب ونقاط التفتيش التى يستخدمها مسلحو مليشيات “الشباب” لجمع الضرائب غير القانونية، ولفتت "أفريكوم" إلى أن الضربات الجوية جزء من جهد أكبر لدعم الجيش الوطنى الصومالى لأنه يزيد من الضغط على المليشيات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن مسلحى مليشيات الشباب يترواح عددهم ما بين 3000 و7000 مسلح إلى جانب وجود ما بين 70 و250 مسلحا تابعين لتنظيم داعش الإرهابى فى الصومال.

 


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