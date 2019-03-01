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أستراليا ترجح إمكانية تصنيف حزب الله "ككل" منظمة إرهابية بعد قرار بريطانيا

الجمعة، 01 مارس 2019 10:56 ص
أستراليا ترجح إمكانية تصنيف حزب الله "ككل" منظمة إرهابية بعد قرار بريطانيا ميليشيا حزب الله - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت وزيرة الخارجية الإسترالية ماريس باين، إن بلادها، ترجح السير على درب بريطانيا فى إعلان تنظيم حزب الله كجماعة إرهابية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سيدنى مورننج هيرالد الاسترالية"، فإن استراليا كانت قد أدرجت التنظيم الأمنى الخارجى لحزب الله  (الجناح العسكرى) ضمن الجماعات الإرهابيةعام  2003، بينما قامت بريطانيا بهذه الخطوة فى عام 2001.

 وكان البرلمان البريطانى  قد صادق أمس الخميس على تصنيف حزب الله بجناحيه العسكرى والسياسى منظمة إرهابية.

 وصوت مجلس اللوردات لصالح مشروع قرار حكومى مقدم من وزير الأمن الداخلى البريطانى ساجد جاويد يحظر الجناح السياسى للحركة اللبنانية وتصنيفه جماعة إرهابية، وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس العموم مشروع القرار.

 وبموجب هذا القانون، فإنه سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله، ويمكن أن تصل العقوبة إلى أكثر من 10 سنوات.

 

 


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البرلمان البريطانى

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