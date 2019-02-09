7 معلومات عن الاستثمارات الصناعية الحالية ...أهمها إنشاء 430 مشروعا

تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، تسهيل إقامة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وفى هذا الإطار يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشاريع الجديدة التى يتم تدشينها حاليا.
- تشهد المرحلة الحالية إنشاء 430 مشروعاً بحجم استثمارات 161 مليار جنيه.
- مساحة المشروعات تصل إلى 73 مليون متر مربع.
- تخصيص 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية.
- 96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية .
- 102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية.
- 50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .
- تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية.
- 13 مشروعاً باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية.
- 360 مشروعاً باستثمارات محلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة