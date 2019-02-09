7 معلومات عن الاستثمارات الصناعية الحالية ...أهمها إنشاء 430 مشروعا

كتب – إسلام سعيد

تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، تسهيل إقامة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وفى هذا الإطار يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشاريع الجديدة التى يتم تدشينها حاليا.

- تشهد المرحلة الحالية إنشاء 430 مشروعاً بحجم استثمارات 161 مليار جنيه.

- مساحة المشروعات تصل إلى 73 مليون متر مربع.

- تخصيص 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية.

- 96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية .

- 102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية.

- 50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .

- تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية.

- 13 مشروعاً باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية.

- 360 مشروعاً باستثمارات محلية.