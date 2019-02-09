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7 معلومات عن الاستثمارات الصناعية الحالية ...أهمها إنشاء 430 مشروعا

السبت، 09 فبراير 2019 10:22 ص
7 معلومات عن الاستثمارات الصناعية الحالية ...أهمها إنشاء 430 مشروعا عمرو نصار وزير التجارة
كتب – إسلام سعيد
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تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، تسهيل إقامة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وفى هذا الإطار يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشاريع الجديدة التى يتم تدشينها حاليا.

-           تشهد المرحلة الحالية إنشاء 430 مشروعاً بحجم استثمارات 161 مليار جنيه.

-           مساحة المشروعات تصل إلى 73 مليون متر مربع.

-           تخصيص 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية.

-           96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية .

-           102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية.

-           50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .

-           تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية.

-           13 مشروعاً باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية.

-           360 مشروعاً باستثمارات محلية.


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