550 سجينا يودعون السجون بموجب عفو رئاسى.. وفحص طبى لسجناء أبو زعبل

كتب محمود عبد الراضي

ودع 550 سجينا السجون وسط زغاريد النساء، ودموع الفرح وأحضان الأقارب والسجود على الأرض شكراً لله، والهتاف باسم الرئيس، وذلك بموجب عفو رئاسي، إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال "بعيد الشرطة وثورة 25 يناير" لسنة 2019.

وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (199) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (351) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

ومن ناحية أخرى، تفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى، نظم قطاع السجون ينظم قافلة لفحص نزلاء ليمان أبو زعبل 1 ، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية ، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة.

وتم تنظيم قافلة لفحص نزلاء "ليمان أبو زعبل 1" كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

وناظر فريق عمل من مديرية الصحة بالقليوبية وتحت إشراف أطباء السجن وفحص نزلاء الليمان على مدار يومين، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.