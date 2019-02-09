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السبت، 09 فبراير 2019 10:06 م
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5 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق.. تعرف عليها

السبت، 09 فبراير 2019 09:00 م
5 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق.. تعرف عليها تعاملات - أرشيفية
كتب – أحمد يعقوب
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تعد خدمة الحسابات البنكية عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الإنترنت البنكى"، هى التوجه القادم والأكثر انتشارًا للتعامل مع الخدمات والمنتجات المصرفية، وهى تتيح الإطلاع على الحسابات وإجراء التحويلات المصرفية، وشراء واسترداد المنتجات والخدمات المصرفية، وهى بديل عصرى يوفر الوقت والجهد الذى يتطلبه الذهاب إلى فرع البنك.. ويقدم "اليوم السابع" 5 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق.
 
- قم بتغيير الرقم السرى لخدمة الإنترنت البنكى بشكل منتظم وليكن كل شهر ونصف.
 
- راجع العمليات المصرفية الخاصة بحسابات بشكل منتظم.
 
- إعمل على تفعيل مقاوم الفيروسات وتحديثه بشكل دورى، نظرًا لأن البرامج الضارة والخبيثة تقوم بمراقبة التعاملات على الإنترنت ومنها التعاملات المصرفية.
 
- اتصل برقم "كول سنتر" الخاص بالبنك الذى تتعامل معه لإيقاف الخدمة عند حدوث أية عمليات مشبوهة.
 
- قم بتطبيق إجراءات أمنية إلكترونية ذكية، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لعدة حسابات أو بطاقات مصرفية حتى لا تكون حساباتك معرضة لخطر الاختراق، واستخدام كلمات مرور آمنة، تكون معقدة وليست سهلة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، وتغيير كلمة المرور بين الحين والآخر، واحتفظ بكلمات المرور الخاصة فى أماكن آمنة.
 
 

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