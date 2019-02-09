380 ألف جنيه لإنتاج طفيل التريكوجراما لمكافحة سوسة النخيل بسيوة

مطروح – حسن مشالى

صدق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على مبلغ 380 ألف جنيه، لانتاج طفيل التريكو جراما، ومكافحة سوسة النخيل بسيوة، وذلك دعما لقطاع الزراعة والمزارعين بالواحة والحفاظ على ثروة النخيل.

وأوضح اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأن محافظ مطروح صدق على مبلغ 200 الف جنيه، لدعم احتياجات معمل المكافحة الحيوية بسيوة ولإنتاج طفيل التريكوجراما، وذلك من أجل الحفاظ على المنتج السيوي من التمور بطبيعته العضوية دون أية ملوثات أو ومبيدات.

كما صدق المحافظ على مبلغ 180 ألف للعمل على مكافحة سوسة النخيل الحمراء بسيوة وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الثروة القومية من النخيل ومضاعفة إنتاجه.

قال المهندس حسين السنيني مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، بأنه يتم تنفيذ الحملة القومية، لإطلاق طفيل التريكوجراما الذي يتم تصنعيه بمعمل المكافحة الحيوية بالإدارة الزراعية في سيوة، حيث يتطفل على بيض آفات وحشرات النجيل والزيتون والرومان، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي للعام الرابع على التوالي، مما حقق تخفيض نسبة الإصابة من 56 % خلال الـ 4 سنوات الماضية بين نخيل سيوة إلى أقل من 1% .

وأوضح المهندس أحمد خليل مدير معمل مكافحة التريكوجراما بسيوة، أنه سيتم إطلاق ما حوالي 40 ألف كارت يحمل الطفيل بمزارع النخيل بسيوة، لتغطية مساحة نحو 5 ألاف فدان نخيل مثمر، خلال شهر يونيه المقبل، مع بداية الثمار بديلاً عن المكافحة الكيماوية والمبيدات للحفاظ على الميزة الطبيعية والعضوية للتمور التي تشتهر بها واحة سيوة.