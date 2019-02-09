3 وزراء يشاركون فى انطلاق مؤتمر مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة تؤكد مساندة المجتمع المدنى فى المبادرات من أجل الفئات الأكثر احتياجا، موجهة الشكر لوزراء التعليم والهجرة على دعمهم لمبادرة يطلقها المجتمع المدنى ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وفى سياق آخر، قالت الويرة، إنه تم الانتهاء من مراجعة تعديل قانون الجمعيات الأهلية مع إضافة باب ضمن القانون عن تنظيم التطوع وحماية المتطوعين من الشباب، لافته أنه تم تجميع المقترحات التي انتهى إليها الحوارات المجتمعية بمشاركة المؤسسات الأهلية وأن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.

من جانبها، أوضحت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، أن الوزارة وأبنائها سعداء لما تحقق من نجاح في مبادرة عنيك فى عنينا خاصة وأن الوزارة أحد شركائها، موجهة الشكر لكل الداعمين والشركاء فى المبادرة، لافتة أن وزارة الهجرة تحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لذلك وزارة الهجرة نسقت مع الجيل الثاني والثالث من المصريين فى الخارج للمشاركة فى مثل هذه المبادرات.

وأضافت أنه سيتم الاستعانة بالخبراء المصريين في الخارج للمساهمة في مثل هذه المبادرات، التى سيتم الاعلان عن تفاصيلها، مؤكدة أن النجاحات المتتالية تستكمل اليوم بتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.

فيما أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا أن محافظة القاهرة ستعمل على مكافحة أمراض العمى والأنيميا والسكر فى المدارس خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وستكون الانطلاقة الأولى من منطقة حلوان وسيتم الكشف الطبى وتوفير لهم الرعاية بالمجان.