125 مليار دولار إجمالى أرباح صناعة النفط والبتروكيماويات الصينية فى 2018

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سجلت صناعة النفط والبتروكيماويات الصينية نموا فى الأرباح بنسبة 32.1% خلال عام 2018، لتسجل 839.38 مليار يوان (حوالى 125 مليار دولار)، ما يمثل 12.7% من إجمالى الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم أن انتاج صناعة النفط والبتروكيماويات ازداد بشكل مطرد فى عام 2018، وأظهر زخما جيدا نسبيا فى تحقيق أداء اقتصادى سليم نتيجة لانخفاض التكاليف باستمرار واستقرار الطلب فى السوق.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى صادرات الصناعة وصل إلى 701.87 مليار يوان (104.6 مليار دولار) بزيادة 22%، فيما ارتفع الاستثمار فى الصناعة بنسبة 6% فى عام 2018، على عكس الانخفاض الذى دام لسنتين سابقتين.