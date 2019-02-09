وصول 13 طبيب متخصص من 4 جامعات لمستشفى العريش العام

شمال سيناء محمد حسين

استقبل اليوم السبت، مستشفى العريش العام 13 متخصص من 4 كليات طب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق من تخصصات مختلفة.

وأوضح بيان لمستشفى العريش العام أن الأطباء يوقعون الكشف على المرضى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لهم مجانا وفقا لبروتوكول تعاون موقع بين الصحة والجامعات الأربعة.

يذكر أًن توقيع البروتوكول تم تحت رعاية لجنة تنمية وإعمار سيناء مطلع العام الجارى للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء، ويتم من خلال البروتوكول إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطنى المحافظة فى كافة التخصصات الطبية، وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحى الإدارية.