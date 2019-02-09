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وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يفتتحان غدا ملتقى التوظيف لتوفير 9490 فرصه

السبت، 09 فبراير 2019 03:25 م
وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يفتتحان غدا ملتقى التوظيف لتوفير 9490 فرصه محمد سعفان، وزير القوى العاملة
المنوفية _محمد فتحى
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يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية ملتقى التوظيف الأول، والمقرر افتتاحه صباح غدا الأحد المقبل بالاستاد الرياضى بشبين الكوم بحضور المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة  القوى العاملة.

وأكد وكيل وزارة القوى العامة بمحافظة المنوفية، أن الملتقى سوف يوفر 9490 فرصة عمل بـ 76 شركة بالقطاع الخاص وذلك بمنطقة قويسنا الصناعية والمنطقة الصناعية بالسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم وشركات أخرى بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية أنه على هامش الملتقى سيتم توزيع الدفعة الثانية من شهادات أمان على المستفيدين من المسجلين لدى مديرية القوى العاملة من العمالة الموسمية والغير منتظمة بعدد 75 شهادة ، موضحا أنه تم توزيع عدد 1180 شهادة فى المرحلة الأولى ممولة بالكامل من وزارة القوى العاملة .

وشدد المحافظ على أن هدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب الطموح والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مضيفا أن حل مشكلة البطالة فى مصر لن يأتى إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب الأعمال ، من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعا.


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