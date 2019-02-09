وزير الزراعة يكلف بعمل زيارات لمطروح لمتابعة أعمال التنمية على أرض الواقع

كتب عز النوبى

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لجنة من الوزارة ومركز البحوث الزراعية وعدة قطاعات بالوزراة، بعمل زيارات لمطروح لمتابعة أعمال التنمية على أرض الواقع ويأتى هذا فى إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتنفيذ خطة الدولة للاهتمام بالمحافظات الحدودية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة ووفد من عواقل وعمد محافظة مطروح يصاحبهم رئيس مركز بحوث الصحراء وتم مناقشة الموضوعات التى تهم المزارعين ومربى الحيوانات فى المحافظة.



وقد شكر الوفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لما تقدمه من خدمات تسهم فى تطوير المنظومة الزراعية وتوفير التقاوى والأسمدة وكافة المستلزمات الزراعية للمحافظة.