video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة يكلف بعمل زيارات لمطروح لمتابعة أعمال التنمية على أرض الواقع

السبت، 09 فبراير 2019 10:45 م
وزير الزراعة يكلف بعمل زيارات لمطروح لمتابعة أعمال التنمية على أرض الواقع لقاء وزير الزراعة ووفد من عواقل وعمد محافظة مطروح
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لجنة من الوزارة ومركز البحوث الزراعية وعدة قطاعات بالوزراة، بعمل زيارات لمطروح لمتابعة أعمال التنمية على أرض الواقع ويأتى هذا فى إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتنفيذ خطة الدولة للاهتمام بالمحافظات الحدودية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة ووفد من عواقل وعمد محافظة مطروح يصاحبهم رئيس مركز بحوث الصحراء وتم مناقشة الموضوعات التى تهم المزارعين ومربى الحيوانات فى المحافظة.


وقد شكر الوفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لما تقدمه من خدمات تسهم فى تطوير المنظومة الزراعية وتوفير التقاوى والأسمدة وكافة المستلزمات الزراعية للمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تشن حملات مكثفة على محال اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

"الزراعة"حالة استنفار قصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار بالمحافظات.. غرف عمليات لإدارة الأزمات بمخرات السيول.. ارتكاز معدات تحسين الأراضى بالسواحل ومناطق حدودية.. ولجان للخضر وفرق مكافحة أمراض النبات

وزارة الزراعة

مزراعى مطروح

مربى الحيوانات

التنمية بمطروح




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة