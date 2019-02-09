وزير التعليم عن "التابلت": تكلفته 240 دولارًا.. ولا يفتح فيس بوك أو ألعاب

كتب محسن البديوى

قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن تسليم أجهزة التابلت سيقتصر على المرحلة الأولى من الثانوية العامة هذا العام، والدفعات القادمة تباعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الإليكترونية على هذا الجهاز.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامجه، أنه سيتم تسليم 708 آلاف تابلت على الطلاب بالإضافة للمعلمين ومديرى المديريات، منقسمين على 2530 مدرسة، موزعين على 11 ألف فصل، كل فصل يحتوى على شاشة سمارت مخصصة لعرض المحتوى، كما أشار إلى أنه سيتم توزيع شريحة موبايل بسعر رمزى فى حدود 5 جنيهات.

وفيما يتعلق باستخدامات التابلت فى الفيس بوك والألعاب، : "مقفول تمامًا، ولا يمكن للطلاب تغيير تصميمات التابلت، وشاومينج انتقل من تسريب الامتحانات إلى ضرب التابلت ويحاول تسريب الامتحانات من خلاله، ولكننا نتتبع الأمر جيًدا".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تكلفة التابلت الواحد على الدولة تصل لـ 240 دولارا، بما يصل لـ 4500 جنيه تقريبًا، بقيمة إجمالية 3.6 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المحتوى وتكلفة نظم الامتحانات الإلكترونية والتدريب والشبكات.