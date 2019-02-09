وزير الاتصالات يغادر القاهرة للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات بدبى

كتب هبة السيد

غادر اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى مدينة دبى للمشاركة على مدار يومين فى فعاليات الاجتماع السنوى السابع للقمة العالمية للحكومات، الذى يعقد خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجارى، بمشاركة أكثر من 4000 من قادة العالم وصناع السياسات والخبراء من أكثر من 150 دولة.

هذا وتعد القمة العالمية للحكومات منصة عالمية تهدف لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنويا برنامج عمل لحكومات المستقبل، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات العالمية.

ومن المقرر، أن يلتقى عمرو طلعت خلال مشاركته فى فعاليات القمة بعدد من ممثلى الحكومات، لتبادل الخبرات والرؤى فى الموضوعات ذات الصلة، كما سيعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلى كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.