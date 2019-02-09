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وزيرة الصحة تتوجه لأديس أبابا للمشاركة بمراسم تسلم السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى

السبت، 09 فبراير 2019 12:15 ص
وزيرة الصحة تتوجه لأديس أبابا للمشاركة بمراسم تسلم السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غدٍ السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن الوفد المشارك لتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لمدة عام، حيث من المقرر أن يترأس أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

 

جدير بالذكر أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لهذا العام، تعد هى المرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضى، وهى الجهود التى قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل فى منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى الثقة فى إدارة والإشراف على الجهود القارية الدءوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية فى غدٍ أفضل.

 


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