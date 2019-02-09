وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات القمة العالمية للحكومات فى دبى

كتبت أمنية جلال

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، غدًا الأحد، فى فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، والتى تنطلق بمشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك من 140 دولة فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وتجرى وزيرة التخطيط خلال مشاركتها عددا من اللقاءات وتزور عدد من المؤسسات.

ومن المقرر أن تُلقى هالة السعيد، الكلمة الختامية الخاصة بإدارة المخاطر المستقبلية، وتتناول فيها إجراءات الحكومة المصرية لتطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التى تحدد التحديات والعواقب والمخاطر وابتكار أساليب التصدى لها.

وقالت هالة السعيد فى بيان لها إن القمة العالمية للحكومات فرصة لتقديم الصورة الحقيقية للدولة المصرية إلى العالم، وأكدت على سعى الحكومة المصرية للترويج لمصر كواجهة استثمارية وملتقى اقتصادى متميز.

يشارك بالقمة العالمية للحكومات فى دورتها الحالية عددًا من رؤساء الدول والحكومات فضلًا عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقياديى 30 منظمة دولية كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفى المستقبل والخبراء والمتخصصين فى أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول فى شركات عالمية بارزة.

وتنظم القمة فى دورتها السابعة 16 منتدى دوليًا، حيث يتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات منتديات الحوار العالمى للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى ومنتدى الشباب العربى إلى جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخى ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة فى الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمى وغيرها من المنتديات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام الحالى تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسة لتشمل متحف المستقبل والذى يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة