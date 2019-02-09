وزيرة البيئة: الشباب رفعوا أكثر من 3 أطنان مخلفات خلال 3 ساعات

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجهود الشباب المشاركين فى مبادرة شباب للنيل لتنظيف النيل من المخلفات.

وأكدت الوزيرة أن ما تم رفعه من مخلفات فى بداية الحملة، والذى يتراوح من 3 إلى 4 أطنان خلال 3 ساعات متواصلة، يدل على فاعلية مشاركة الشباب وتفاعلهم الحقيقى مع المبادرة وإيمانهم بها، مما يحفز على عدم تلويث النهر مرة أخرى، كما أنه يعد نموذجا يشجع الشباب على المشاركة فى العمل البيئى.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية البعد الاجتماعى للمبادرة خاصة أنها ستساعد على إتاحة مصدر رزق للقائمين على تدوير المخلفات الناتجة عنها، والترويج لصناعات جديدة صديقة للبيئة متمثلة فى الأكياس المستخدمة فى الجمع والقابلة للتحلل، والتى تساعد على الحد من أضرار استخدام البلاستيك على البيئة نتيجة عدم تحلله.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على استكمال المسيرة فى محافظات أخرى كالأقصر وأسوان وأسيوط وتوسيع قاعدة المشاركة بين المواطنين.