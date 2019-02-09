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وزارة التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات فبراير المحولة إلى البنوك

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
وزارة التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات فبراير المحولة إلى البنوك غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر فبراير، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتباراً من غدًا  الأحد .

 

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارًا من اول فبراير  لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 فبراير، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف بداية من 5 فبراير، وصرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من غدًا الأحد 10 فبراير.

 


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