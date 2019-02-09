هيومان رايتس ترى بعين واحدة..الداخلية تفحص السجناء طبيا بأبو زعبل

كتب محمود عبد الراضي

تفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى، نظم قطاع السجون ينظم قافلة لفحص نزلاء ليمان أبو زعبل 1، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة.

وتم تنظيم قافلة لفحص نزلاء "ليمان أبو زعبل 1" كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

وناظر فريق عمل من مديرية الصحة بالقليوبية وتحت إشراف أطباء السجن وفحص نزلاء الليمان على مدار يومين، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.