"نور حياة" تنطلق غدا من مدرسة جزيرة بنى أحمد بالمنيا

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن مبادرة "نور حياة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وينفذها صندوق تحيا مصر، ستبدأ أعمالها بمحافظة المنيا غداً الأحد من خلال قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة حيث تنطلق من مدرسة جزيرة بنى أحمد التابعة لمجلس قروى بنى أحمد وقد وجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة، حيث التقى فى وقت سابق ممثلى الصندوق لمناقشة كافة أوجه الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المبادرة وكلف محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق والإشراف مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة وإنجاحها.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليونى مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليونى مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحى مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق مبادرة بعنوان نور حياة لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.