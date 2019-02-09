video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 07:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت فى السعودية

السبت، 09 فبراير 2019 06:18 ص
ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت فى السعودية حالة الطقس
كتب وكالات
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة فى السعودية

حالة الطقس

السعودية

أخبار السعودية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة