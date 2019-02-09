ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم سياريتن بطريق رأس سدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

لقى شخص مصرعة وأصيب 14 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بطريق عيون موسي رأس سدر لسيارة رقم 102557 ملاكى منوفية وميكروباص أجرة جنوب سيناء.

"اليوم السابع"، حصل على أسماء المتوفى وهم: "إبراهيم بهجت عبد العظيم، 20 سنة، طور سيناء، والمصابون هم "مريم ماجد عطوه"، 38 سنة، السويس، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"رضا محمود محمد"، 35 سنة شرقية، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"جميلة موسي طعيمة"، 25 سنة طور سيناء اشتباه كسر بالفخذ الايسر.

وإصابة كلا من "محمود عماد محمد"، 21 سنة البحيرة، اشتباه كسر العمود الفقرى، و"نورا ماجد ربيع"، 13 سنة، طور سيناء، اشتباه كسر بالقدم والفخذ الأيسر، و"مصطفى أحمد عبده، 36 سنة، شرقية، اشبتاه ما بعد الارتجاع، و"مادلين عماد عبد العظيم"، 18 سنة، طور سيناء، اشتباه كسر بالقدمين.

وإصابة "شيماء حسن حمدى"، 25 سنة، طور سيناء، اشتباه كسر بالقدم الايمن، و"سيد موسي نصار"، 39 سنة، ابورديس اشتباه جرح قطعى بالقدم الأيمن، و"صباح سالم فرحات، 55 سنة، طور سيناء، جرح قطعى بالجبهة، و"السيد محمد إبراهيم"، 59 سنة طور سيناء، جرح قطعى بالرأس، و"محمد السيد محمد"، 51 سنة، محافظة السويس، كدمات وسجحات بالقدم اليسرى، و"هبة الدكرورى محمد"، 20 سنة السويس، نزيف دخلى وتم تحويله لمستشفى السويس.

كان وقع منذ قليل تصادم سيارتين ملاكى منوفيه وميكروباص أجرة جنوب سيناء على بعد 5 كيلو من عيون موسي اتجاه راس سدر وعلى الفور انتقلت 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.