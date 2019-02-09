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نقابة المحامين بجنوب الجيزة تكرم اليوم شيوخ المهنة

السبت، 09 فبراير 2019 02:00 ص
نقابة المحامين بجنوب الجيزة تكرم اليوم شيوخ المهنة نقابة المحامين -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
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تنظم نقابة محامي جنوب الجيزة، اليوم السبت، حفل لتكريم أسماء عدد من شيوخ المهنة ورموزها الراحلين أصحاب العمل المهني، وذلك بمقر النقابة في الهرم.

كما تعتزم النقابة الفرعية تكريم أحمد عبد الرازق، نقيب المحامين السابق بالهرم ، فى إطار حرص النقابة العامة والفرعايات ، على  تكريم الراحلين من المحامين، مقدمة بذلك رسالة لهم، مضمونها الود والوفاء لما بذلوه من جهود في تأدية رسالتها، ولتعريف شباب المحامين ،  بأن مهنة المحاماة تقدر وتحترم ما قدمه الراحلون من أجلها.

 


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