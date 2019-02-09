موجز 10 مساء.. نشاط مكثف للرئيس بإثيوبيا قبل تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقى. واستهل الرئيس السيسى نشاطه اليوم بلقاءين مع سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثاً "فيلكس تشيسيكيدى”، ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى غداً الأحد.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقى. واستهل الرئيس السيسى نشاطه اليوم بلقاءين مع سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثاً "فيلكس تشيسيكيدى”، ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى غداً الأحد.

يتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا فى العاشرة والنصف مساء اليوم السبت.

تعد خدمة الحسابات البنكية عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الإنترنت البنكى"، هى التوجه القادم والأكثر انتشارًا للتعامل مع الخدمات والمنتجات المصرفية، وهى تتيح الإطلاع على الحسابات وإجراء التحويلات المصرفية، وشراء واسترداد المنتجات والخدمات المصرفية، وهى بديل عصرى يوفر الوقت والجهد الذى يتطلبه الذهاب إلى فرع البنك.. ويقدم "اليوم السابع" 5 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق.

أشاد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز، بقرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد تأجيل لجنة المسابقات بالجبلاية مباراة الأهلى وبيراميدز، المحدد لها 28 فبراير الجارى، إلى موعد لاحق بعد مباراة الأهلى والزمالك فى 30 مارس، وفقاً لترتيب المباريات فى الجدول المعلن للمسابقة.

يتقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه غدا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز منفلوط من استخراج سيدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية بنى مجد على قيد الحياة، وما زال البحث مستمرا عن ابنتها.

تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى غدا الأحد، وتولى مصر اهتماما خاصا بالقارة السمراء والقضايا الشائكة التى تعانى منها أفريقيا أولوية فى أجندة السياسة الخارجية المصرية، وذلك إيمانا من القاهرة بدورها التاريخى فى دعم القضايا التى تعصف بالقارة عقب التحرر من الاستعمار الأجنبى.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو يوضح قصة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته فى أديس أبابا اليوم، السبت، فيلكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جدد الرئيس التهنئة للرئيس "تشيسيكيدى” على الثقة التى منحها إياه الشعب الكونغولى الشقيق عقب نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التى أجرتها الكونغو الديمقراطية مؤخراً، مشيداً فى هذا الإطار بالوعى الشعبى لأهمية تلك الانتخابات فى الحفاظ على الاستقرار والأمن فى البلاد، الأمر الذى أفضى إلى التوافق حول الانتقال الهادىء للسلطة.

خرج آلاف المتظاهرين الفرنسيين من أصحاب "السترات الصفراء" اليوم السبت للأسبوع الثالث عشر ووقعت مشاجرات فى باريس حيث أصيب أحد المتظاهرين.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته فى أديس أبابا اليوم مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، نقلة نوعية فى اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما فى مجالى السلم والأمن والتنمية.

استقبل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى.

أكد اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إجراءات الإفراج الجمركى للترام الجديد وتم نقله إلى ورش الهيئة العامة للنقل العام تمهيدا لترميبة وتشغيله.

أوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة محطة كهرباء الحمراء لإمداد كورنيش المدينة بـ85 ميجاوات، وكذا توسعة محطة كهرباء العلمين لإمداد المشروع بـ75 ميجاوات، وتم عمل تمديدات للكابلات لتغذية منطقة الكورنيش، والمنطقة الترفيهية، والمبانى الحكومية.