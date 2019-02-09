موجز أخبار 1 ظهرا.. السيسى فى أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الـ32. وفيما يلى موجز أخبار 1 ظهرا لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يصل أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الـ32، حسبما أفاد التليفزيون المصرى فى خبر عاجل له منذ قليل.

القوى العاملة: تحويل 49.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، نجح في تحويل 2.4 مليون يورو، أى ما يوازى 49 مليونا و500 ألف جنيه مصري ، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان ومازالوا علي قيد الحياة، أو توفوا، وذلك من مؤسسة للتأمين الاجتماعى باليونان إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

صحيفة أمريكية: نواب فى الكونجرس يتهمون قطر بتمويل الإرهاب والقرصنة

أصبح معروفا لدى الدول، والمؤسسات الدولية دعم دوحة الحمدين، للإرهاب فى العالم، إذ اكتسبت سمعة سيئة بعد احتضانها العناصر المتطرفة، وسياسات تنظيم الحمدين ، وهو ما عرض قطر لانتقادات دولية واسعة، حتى من الدول التى تزعم الدوحة إنها حلفيتها.

تعرف على جهود وزارة الداخلية فى إزالة التعديات من أملاك الدولة

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس الابتدائى

يطلق صندوق "تحيا مصر"، صباح غد الأحد، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" فى المدارس، والتى تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانا فى 5 محافظات هى الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.

إحالة مسئولين بالكهرباء للجنايات لاتهامهما بـاختلاس 19مليون جنيه من الفواتير

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، متهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما باختلاس 19 مليون جنيه فى قضية اختلاس فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، ومعاونة المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار باسل يحي الرئيس بالنيابة، بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً، و مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومن مأمورى التحصيل اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.

تعرف على آليات التعليم لتحقيق انضباط الدراسة بالتيرم الثانى × 12 معلومة

انطلقت الدراسة اليوم السبت، معلنة بدء الفصل الدراسى الثانى، وشهدت المدارس إقبالا كبيرا من الطلاب، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك آليات وضوابط تم إرسالها إلى المدارس لتحقيق عام دراسى منضبط.

إنفوجراف.. بنك "ستاندرد تشارترد" يختار مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم2030‏

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030.‏

غدا.. قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ8 صباحا لمدة 6 ساعات

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم قطع المياه عن الحيين (16 – 17)، والحى 13 بالمجاورة 6، بمدينة الشيخ زايد، وكذا ببعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذى لمحطة المياه.

"التعليم" توضح أماكن وآلية سداد المصروفات لطلاب المدارس

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، للمديريات التعليمية والمدراس لتحديد طرق وآليات سداد المصروفات الدراسية بالنسبة لطلاب المدراس الحكومية، لافتة إلى أن تسديد المصروفات متاح من خلال خدمات إلكترونية متعددة بجانب البنوك ومكاتب البريد.