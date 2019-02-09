موجة صقيع تلغى أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى طوكيو

طوكيو - أ ش أ

أُلغيت أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى مطارات طوكيو، اليوم السبت، بسبب موجة الصقيع التي تضرب العاصمة اليابانية.



وذكرت صحيفة "جابان توداي" أن هبوط درجات الحرارة تحت الصفر في طوكيو تسبب في تراكم سنتيمتر واحد من الثلج بحلول مساء اليوم السبت، فيما كان توقع هيئة الأرصاد اليابانية تراكم 5 سنتيمترات.



وأضافت الصحيفة أنه رغم التساقط المعتدل للثلوج، حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من أحوال الطرق الجليدية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح غد الأحد على الأقل.



ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوط اليابانية ألغت أكثر من 100 رحلة بحلول مساء اليوم، من وإلى مطاري هانيدا وناريتا بطوكيو وضواحيها، حيث أُغلق أحد مدرجات الطائرات في ناريتا لإخلائه من الثلوج المتراكمة.