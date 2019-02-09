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مكافحة المخدرات تضبط عاطلا لاتجاره فى الهيروين بالجيزة

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
مكافحة المخدرات تضبط عاطلا لاتجاره فى الهيروين بالجيزة هيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عدد من تذاكر الهيروين ببولاق الدكرور، اعترف بحيازتها لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تورط عاطل بترويج المواد المخدرة على عملائه ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والمبلغ المالى من حصيلة ترويجه المواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.


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