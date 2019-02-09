مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

أديس أبابا أ ش أ

يشهد مقر الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نشاطا مكثفا للتحضير لقمة قادة دول الاتحاد الأفريقى المقررة غدا الأحد - والتى ستتسلم خلالها مصر رئاسة الاتحاد من رواندا .

ففى العاشرة والنصف من صباح اليوم – السبت – يعقد قادة دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء فى المبادرة الجديدة للشراكة من اجل التنمية نيباد جلسة الانعقاد السنوى السابعة والثلاثين للمبادرة وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الاتحاد الافريقى فى دورته 32 ، و من المقرر ان تنعقد الجلسة فى قاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر الاتحاد الافريقى .

وسيكون موضوع الاجتماع هو الوقوف على ما تحقق من انجازات على صعيد انشاء " وكالة التنمية الافريقية" التى وافق القادة الأفارقة على إقامتها فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقى التى استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط العام الماضى .

ووفقا للبيانات الصادرة عن مفوضية الاتحاد الافريقى، فمن المخطط ان تكون"وكالة التنمية الافريقية" جهازا ذا طبيعة فنية يعمل تحت مظلة الاتحاد الافريقى مع تشكيل " لجنة توجيهية " مشتركة بين الدول الأعضاء فى الوكالة والدول الأعضاء فى مبادرة "نيباد" بما يضمن للنيباد التحول الى هيئة تخطيط وتنسيق واسناد قيادة العمل الفنى تنفيذيا لوكالة التنمية الافريقية الوليدة ، وسيكون الرئيس السنغالى ماكى سال والذى يرأس فى الوقت ذاته مجلس قادة الدول الأعضاء فى مبادرة / نيباد / متحدثا رئيسيا فى تلك الجلسة .

وتوازيا مع ذلك وفى العاشرة والنصف صباحا " يلقى موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى كلمة الافتتاح فى منتدى " حوار الاتحاد الافريقى 2019 " وذلك بمقر الاتحاد الافريقى ، حيث سيستعرض رئيس مفوضية الاتحاد ما تتطلع المفوضية الى تحقيقه خلال العام الجارى من برامج تنفيذية على صعيد العمل الافريقى المشترك ، وسيعطى مفوضو الاتحاد الافريقى للقطاعات الرئيسية افادات بما حققوه من انجازات خلال العام الماضى لمواجهة مشاكل القارة وما يتطلعون اليه هذا العام من استكمال لخطوات النجاح .

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الافريقى ستتخذ الجلسة طابعا حواريا بين مسئولى مفوضية الاتحاد الافريقى والإعلاميين المشاركين فى تغطية فعاليات الدورة 32 للاتحاد الافريقى .

وسيكون فيلين جراندى مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومارك لوكوك منسق أنشطة صندوق إغاثة الطوارىء بالأمم المتحدة وهينيريتا فور رئيس صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف " من المتحدثين المشاركين فى الملتقى الذى سيشارك فيه ايضا ممثلون عن الصليب الأحمر الدولى ووكالة الأمم المتحدة للاغاثة .

ويعقد السفير توماس كويزى كوارتى نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى مؤتمرا صحفيا بمقر مركز الاتحاد للمؤتمرات فى الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم – السبت – لاستعراض ما تم إنجازه من خطوات لتعزيز ميزانية وموارد الاتحاد الافريقى، وتحقيق استقلالية مالية للاتحاد تقلل من اعتماده على الهبات والمعونات الخارجية، وسيستعرض خلال المؤتمر ما تحقق بشأن توجيه رسم نسبته 2. فى المائة من حصيلة الصادرات الافريقية لتمويل انشطة الاتحاد .

وتعقد لجنة القادة ورؤساء الحكومات الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية فى الثانية عشر من ظهر اليوم – السبت – اجتماعا على هامش الدورة 32 للاتحاد الافريقى ، وتتولى الجابون رئاسة الاجتماعات باعتبارها المنسق العام لأنشطة اللجنة التى تضم مصر واثيوبيا وكينيا ومالى وموريشيوس ونيجيريا وجنوب افريقيا وأوغندا ، وسيتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الافريقية لمواجهة تاثيرات التغيرات المناخية وذلك على ضوء مقررات المؤتمر الرابع والعشرين الذى عقدته الأمم المتحدة للدول الموقعة على الاتفاق الاطارى للتغيرات المناخية .