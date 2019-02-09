مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى منذ قليل، شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة النوبارية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.