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مصرع شخص وإصابة 14 فى تصادم سيارتين بطريق راس سدر

السبت، 09 فبراير 2019 10:54 م
مصرع شخص وإصابة 14 فى تصادم سيارتين بطريق راس سدر حادث تصادم- أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين فى تصادم سيارتين على بعد 5 كيلو من كمين عيون موسى تجاه راس سدر.

تلقى اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر، بتصادم بين سيارة رقم 102557 ملاكى منوفية وميكروباص أجرة جنوب سيناء، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 شخصا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس بوسطة 20 سيارة إسعاف، وسيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى السويس، وجارى استخراج الجثة من السيارة الملاكى بمعرفة الحماية المدينة، كما تم إبلاغ المرور وتحرير محضر وفتح الطريق أمام المارة.

 


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