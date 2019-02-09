"مشروعك" يمول209 مشروعات بقيمة 35 مليون جنيه خلال يناير فى بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه تم تمويل 209 مشروعات بقيمة 35مليونا و500 ألف جنيه وفرت 245 فرصة عمل خلال شهر يناير الماضى وحتى فبراير الجارى، وذلك عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والمعروف بـ "مشروعك "، ليصل العدد الإجمالى للمشروعات التى تم تنفيذها "منذ بدء المشروع فى 2015 وحتى الآن" إلى 7939 مشروعا بتمويل إجمالى 519 مليون جنيها وفرت 8981 فرصة عمل.

وأضاف عبد الجابر، أن المشروعات التى تم تمويلها وتنفيذها عن طريق "مشروعك"شملت العديد من القطاعات والأنشطة المتنوعة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية،بواقع 74،2% للأنشطة التجارية،و 13،2% للأنشطة الخدمية، و7% للأنشطة الصناعية، فيما بلغت نسبة الأنشطة الزراعية 13،2% من جملة المشروعات التى تم تمويلها.

أشار محافظ بنى سويف، أنه كلف مسؤولى مشروعك بالمحافظة للتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأهمية التركيز على العمل على رفع نسبة المشروعات التى يتم تمويلها فى القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك من خلال مساعدة المواطنين بعمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية،وإبراز أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة فى العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، فضلا عن أهمية التعاون معهم فى مجال التسويق والترويج لمنتجاتهم

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدورى الذى عرضته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث أوضحت "نهى محمد"أن التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبع بالمحافظة "الشباك الواحد" ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% "عائد بسيط ومتناقص" لمن تنطبق عليهم الشروط.

فيما أكد سامح ماهر، على أن هناك متابعة مستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بكل المراكز تقوم بالمرور على المشروعات ومتابعتها لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المختلفة المشاركة فى المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظة أطلقته وزارة التنمية المحلية فى منتصف 2015 لخلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة فى المشروع.