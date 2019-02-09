video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مختار جمعة: 100 منحة تدريب مجانية للأئمة والدارسين الأفارقة بأكاديمية الأوقاف

السبت، 09 فبراير 2019 04:21 م
مختار جمعة: 100 منحة تدريب مجانية للأئمة والدارسين الأفارقة بأكاديمية الأوقاف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، إنه فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف، والارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والواعظات والعاملين بمجال الدراسات الدينية وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين فى الشأن الدينى، وفِى إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 
وقال الوزير، فى بيان له، إن الوزارة قد قررت تخصيص مائة منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية  للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، هذه الرئاسة التي تأتى تقديرا لدور ومكانة مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت اللحمة القوية بين مصر وسائر أشقائها بمختلف دول القارة ، وبما يسهم في تحقيق الخير والرقي لجميع أبنائها .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مختار جمعة ووزراء أوقاف العالم وضيوف مؤتمر الشئون الإسلامية يصعدون الهرم

مختار جمعة ووزراء أوقاف العالم وضيوف مؤتمر الشئون الإسلامية يصعدون الهرم.. صور

وزاره الاوقاف

منح تدريبيه

تدريب الافارقه

أكاديمية الأوقاف




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة