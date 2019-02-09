مختار جمعة: 100 منحة تدريب مجانية للأئمة والدارسين الأفارقة بأكاديمية الأوقاف

كتب - إسماعيل رفعت

قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، إنه فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف، والارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والواعظات والعاملين بمجال الدراسات الدينية وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين فى الشأن الدينى، وفِى إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وقال الوزير، فى بيان له، إن الوزارة قد قررت تخصيص مائة منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، هذه الرئاسة التي تأتى تقديرا لدور ومكانة مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت اللحمة القوية بين مصر وسائر أشقائها بمختلف دول القارة ، وبما يسهم في تحقيق الخير والرقي لجميع أبنائها .