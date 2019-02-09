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محمد بن زايد يبحث التعاون المشترك مع وزير الاقتصاد الفرنسى "صور"

السبت، 09 فبراير 2019 02:37 م
محمد بن زايد يبحث التعاون المشترك مع وزير الاقتصاد الفرنسى "صور" محمد بن زايد ووزير الاقتصاد الفرنسى
كتبت ريهام عبد الله
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسى، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى بين فرنسا والامارات.

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  صورا من اللقاء، وعلق عليها، "محمد بن زايد يستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي ويبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وزير الاقتصاد الفرنسى يلتقى محمد بن زايد
وزير الاقتصاد الفرنسى يلتقى محمد بن زايد

 

ولى عهد أبو ظبى
ولى عهد أبو ظبى

 

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء الماضى، مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي، علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وعددا من القضايا والموضوعات التى تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنمية تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعاتهما.

 


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