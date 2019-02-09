محافظ قنا: تحرير 1072 مخالفة تموينية خلال حملات تموينية

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ،بأنه في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق، والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة تم تحرير 1072 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين في شهر يناير الماضي.



وأوضح الهجان فى بيان أنه تم تحرير650 مخالفة في مجال الأسواق منها 429 مخالفة عدم إعلان أسعار ، 109مخالفة سلع مجهولة المصدر ، 53 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة 24 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة ، 6 مخالفات غش وتدليس واسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص، 2 مخالفة تجميع دقيق مستودعات ، 27 مخالفة تجار تموينيين.



وفى مجال المخابز والمطاحن ذكر الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 422 مخالفة منها 104 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 32 مخالفة توقف عن العمل، 50 مخالفة نقص وزن الخبز، 5 مخالفات تصرف في دقيق المخابز، 82 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل، 44 مخالفة عدم وجود ماكينة صرف وعدم اعطاء بون، 105 مخالفة عدم نظافة وعدم وجود ميزان.



وأضاف محافظ قنا أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط كميات من السلع قبل بيعها في السوق السوداء شملت 19 طن و 790 كيلو دقيق مخابز ومستودعات، 1طن و 650 كيلو ملح ، 800 كيلو سكر، 250 كيلو أرز كما تم ضبط عدد من السلع مجهولة المصدر شملت 5 طن و169 كيلو مجمدات لحوم وفراخ وكبدة ،570 كيلو مكرونة ، 330 كيلو لحوم بلدية ، 60 كيلو زبدة ، 570 عبوة عصير، 57 عبوة شوكولاتة ، 500 كيلو عدس ، 500 كيلو فول ، 250 عبوة عسل نحل، 120 عبوة تونة، كما تم ضبط عدد من السلع الغير صالحة للاستخدام شملت 7 طن علف حيواني، 790 كيلو زيوت وشحوم سيارات ، 262 عبوة ادوات تجميل ،30 جالون دهانات.

