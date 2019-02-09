محافظ الوادى الجديد: إفتتاح مشروع صومعة الغلال بالخارجة نهاية مارس المقبل

كما وجهت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الانتاجية الصغيرة ودعمه لها على أرض المحافظة ايمانا بانها النواه الحقيقية للتنمية الشاملة بالمحافظة.
وزارت مركز بلاط برفقه المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، حيث زارت قريتى ذخيرة وأولاد مرزوق وتفقدت نموذج لاحد مشروعات الانتاج الداجنى الخاصة بقرية ذخيرة والتى تشمل على طيور مختلفة الأنواع والأحجام وكذلك سلالات نادرة من الأرانب، وكذلك أحد مشروعات الصوب الزراعية لشباب قرية أولاد مرزوق والذى تم بالجهود الذاتية لتوفير احيتاجات القرية من الخضروات المختلفة، وذلك بناء على توجيهات وحرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالاهتمام على سد احتياجات المواطنين من السلع باسعار مناسبة بدلا من استيرادها من خارج المحافظة باسعار مرتفعة.
وقالت مجدى انها بتوجيهات المحافظ نفذت جولة تفقدية لمركز بلاط يرافقها المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، حيث زارت قريتى ذخيرة وأولاد مرزوق وتفقدت نموذج لاحد مشروعات الانتاج الداجنى الخاصة بقرية ذخيرة والتى تشمل على طيور مختلفة الأنواع والأحجام وكذلك سلالات نادرة من الأرانب، وكذلك احد مشروعات الصوب الزراعية لشباب قرية أولاد مرزوق والذى تم بالجهود الذاتية لتوفير احيتاجات القرية من الخضروات المختلفة .
وأكدت مجدى بأن الزيارة جاءت بناء على توجيهات محافظ الوادى الجديد بالاهتمام وخلال زيارتها عقدت مجدى لقائين مع اهالى القرييتن بقاعات جمعية تنمية المجتمع المحلى بكل قرية للوقوف على أهم مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فورى .
كما تفقدت الوحدات الصحية للقريتين للتأكد من كفاءة الأجهزة وتوافر الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية ومدى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين .
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