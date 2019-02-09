محافظ الوادى الجديد: إفتتاح مشروع صومعة الغلال بالخارجة نهاية مارس المقبل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه التقى مع الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث وجه الزملوط الدعوة للوزير لحضور إفتتاح مشروع صومعة الغلال والمقرر إفتتاحه وتشغيله نهاية مارس المقبل استعدادا لموسم توريد القمح القادم كما تم بحث عدد من الموضوعات الهامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان أنه تم مناقشة زيادة أعداد فروع "جمعيتي" بقري المحافظة والتى تهدف إلى تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية، لتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تطرق اللقاء إلي بحث تطوير فرع "المصرية ماركت" بمدينة الخارجة واستغلاله بشكل أفضل.

وفي سياق متصل أكد الزملوط أنه ألتقى الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار متابعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم عدد من المشروعات بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن اللقاء تناول دعم المشروعات التي يمولها الجهاز بالمحافظة وتقديم مزيد من التيسيرات للشباب المستفيد من الخدمات المقدمة، وخاصة المشروعات الخاصة بتوجيهات الرئيس خلال لقاءه بالقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار الزملوط إلى أنه تم بحث مشاركة الجهاز بعدد من الصناعات التكميلية لمشروع إنتاج حامض الفسفوريك والمزمع إنشاءه بهضبة أبو طرطور والذي سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة .