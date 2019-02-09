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ونائب المحافظ توجه بالتوسع في المشروعات الانتاجية

محافظ الوادى الجديد: إفتتاح مشروع صومعة الغلال بالخارجة نهاية مارس المقبل

السبت، 09 فبراير 2019 01:50 ص
محافظ الوادى الجديد: إفتتاح مشروع صومعة الغلال بالخارجة نهاية مارس المقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه التقى مع الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث وجه الزملوط الدعوة للوزير لحضور إفتتاح مشروع صومعة الغلال والمقرر إفتتاحه وتشغيله نهاية مارس المقبل استعدادا لموسم توريد القمح القادم كما تم بحث عدد من الموضوعات الهامة بالمحافظة.  
 
وأكد المحافظ فى بيان أنه تم مناقشة زيادة أعداد فروع "جمعيتي" بقري المحافظة والتى تهدف إلى تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية، لتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تطرق اللقاء إلي بحث تطوير فرع "المصرية ماركت" بمدينة الخارجة واستغلاله بشكل أفضل. 
 
وفي سياق متصل أكد الزملوط أنه ألتقى الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار متابعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم عدد من المشروعات بالمحافظة. 
 
وأكد الزملوط أن اللقاء تناول دعم المشروعات التي يمولها الجهاز بالمحافظة وتقديم مزيد من التيسيرات للشباب المستفيد من الخدمات المقدمة، وخاصة المشروعات الخاصة بتوجيهات الرئيس خلال لقاءه بالقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 
 
وأشار الزملوط إلى أنه تم بحث مشاركة الجهاز بعدد من الصناعات التكميلية لمشروع إنتاج حامض الفسفوريك والمزمع إنشاءه بهضبة أبو طرطور والذي سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

كما وجهت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الانتاجية الصغيرة ودعمه لها على أرض المحافظة ايمانا بانها النواه الحقيقية للتنمية الشاملة بالمحافظة.

وزارت مركز بلاط برفقه المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، حيث زارت قريتى ذخيرة وأولاد مرزوق وتفقدت نموذج لاحد مشروعات الانتاج الداجنى الخاصة بقرية ذخيرة والتى تشمل على طيور مختلفة الأنواع والأحجام وكذلك سلالات نادرة من الأرانب، وكذلك أحد مشروعات الصوب الزراعية لشباب قرية أولاد مرزوق والذى تم بالجهود الذاتية لتوفير احيتاجات القرية من الخضروات المختلفة، وذلك بناء على توجيهات وحرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالاهتمام على سد احتياجات المواطنين من السلع باسعار مناسبة بدلا من استيرادها من خارج المحافظة باسعار مرتفعة.

وقالت مجدى انها بتوجيهات المحافظ نفذت جولة تفقدية لمركز بلاط يرافقها المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، حيث زارت قريتى ذخيرة وأولاد مرزوق وتفقدت نموذج لاحد مشروعات الانتاج  الداجنى الخاصة بقرية ذخيرة والتى تشمل على طيور مختلفة الأنواع والأحجام وكذلك سلالات نادرة من الأرانب، وكذلك احد مشروعات الصوب الزراعية لشباب قرية أولاد مرزوق والذى تم بالجهود الذاتية لتوفير احيتاجات القرية من الخضروات المختلفة .

وأكدت مجدى بأن الزيارة جاءت بناء على توجيهات محافظ الوادى الجديد بالاهتمام وخلال زيارتها عقدت مجدى لقائين مع اهالى القرييتن بقاعات جمعية تنمية المجتمع المحلى بكل قرية للوقوف على أهم مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فورى .

كما تفقدت الوحدات الصحية للقريتين للتأكد من كفاءة الأجهزة وتوافر الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية ومدى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين .

 

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