محافظ المنوفية يتفقد المدفن الصحى بكفر داود ويشدد على الاشتراطات البيئية

أجرى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، زيارة تفقدية للمدفن الصحى بكفر دواد بمدينة السادات، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدفن والتأكد من اتباع كل الاشتراطات البيئية والصحية الآمنة فى عملية دفن المخلفات، بحضور الأستاذ مجدى أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام.

حيث تفقد محافظ المنوفية المدفن الصحى واطمأن بنفسه من عدم انبعاث روائح كريهة قادمة من المدفن واستمع من مدير إدارة البيئة بالمحافظة عن آلية سير العمل بالمدفن وكذا التأكد من اتباع الاشتراطات البيئية والصحية الآمنة فى التخلص من المخلفات الواردة من مراكز ومدن المحافظة، وأوضح أن المدفن يقع على مساحة 17 فدانا ويستقبل ما يقرب من 500 طن مخلفات يوميا وجار إنشاء خلية جديدة على مساحة 9 أفدنة تنفذها الهيئة العربية للتصنيع لاستيعاب المزيد من المخلفات وفق أسس ومعايير بيئية وصحية آمنة وسيتم الانتهاء منها مطلع إبريل القادم.

وأشار مدير إدارة البيئة بالمحافظة على أنه سيتم عمل شبكة مواسير لتجميع غاز الميثان والاستفادة منه فى الصناعات كما سيتم فرد طبقة بسمك 4 أمتار من الرمال على سطح المدفن لضمان عدم انبعاث أى روائح كريهة تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وعقب تفقده للمدفن الصحى قام محافظ المنوفية بزيارة دير مارى جرجس للراهبات بكفر داود والتقى برئيسة الدير ( الأم تكلا ) وبعض الراهبات حيث كانوا يتضررون من انبعاث الروائح الكريهة من المدفن، حيث طمأنهم المحافظ على أن العمل بالمدفن يتم وفق معايير واشتراطات بيئية آمنة وأكد على أنه سيتم الانتهاء قريباً من إنشاء مصنع لتدوير القمامة بأبو خريطة بشبين الكوم واستيعاب كافة المخلفات، كما أكد على أنه بعد الانتهاء من عملية نقل ودفن المخلفات سيتم استغلال مساحة المدفن لإنشاء ملاعب للشباب للحفاظ على المظهر الحضارى وإيجاد متنفس للأهالى.

فى نهاية اللقاء شكر راهبات الدير، محافظ المنوفية، على ما لمسنه من اهتمام بهم وسرعة الاستجابة لشكواهن، وأهدينه درع الدير تقديرا لمجهوداته وسعيه الدؤوب لحل مشاكل المواطنين.