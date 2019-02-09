محافظ القليوبية يفتتح ملتقى التوظيف لتوفير 3 ألاف فرصة عمل

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ملتقى التوظيف الذى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور محمود الصبروت مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية لتوفير لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص.

وقال محافظ القليوبية، إنه يشارك بالملتقى نحو 30 شركة بالقطاع الخاص تقدم أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات أو بدون مؤهل ويأتى الملتقى فى إطار أهداف المحافظة ووزارة الشباب والرياضة نحو المساعدة فى حل مشكلة البطالة لدى الشباب وترحيبها الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات لمواجهة مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن المحافظة تولى اهتماما خاصا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب من مختلف المؤهلات وبدون مؤهل.

ويشارك فى الملتقى عدد من الشركات العاملة فى مجالات الملابس والمواد الغذائية والأمن والإنتاج والأدوية والتسويق الإلكترونى .

وطالب المحافظ الشباب التقدم والالتحاق، بالوظائف التى تتناسب معهم وعدم الانتظار والبدء فى اتخاذ خطوات جادة لرسم مستقبلهم للحصول على خبرات تؤهلهم لوظائف أعلى.

وأكد على ضرورة التواصل مع الشباب والتأكد من استلامهم العمل بالفعل بالتنسيق مع الشركات المشاركة ، والسعى لعمل ملتقيات أخرى بمدن المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة ستستمر فى التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، لمعرفة فرص العمل المتاحة للشباب فى كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها .