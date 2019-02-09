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محافظ الغربية: غلق مصنع منتجات غذائية بمركز قطور لمخالفته الشروط الصحية

السبت، 09 فبراير 2019 06:15 م
محافظ الغربية: غلق مصنع منتجات غذائية بمركز قطور لمخالفته الشروط الصحية محافظ الغربية
الغربية محمد طارق
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وافق اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على الغلق الإدارى لمصنع منتجات غذائية بمركز قطور لمخالفته الشروط الصحية وضبط 18 طن باذنجان مشوى بداخلة للاشتباه فى عدم المطابقة للصلاحية وعدم تدوين بيانات المصنع والمنتج وعنوانه على العبوات.

كما يتم تصدير تلك الأصناف إلى خارج البلاد دون تدوين عنوان المصنع القائم بالتصدير مخالفاً بذلك قانون 48 لسنة 41 مما يمثل غش وتضليل وإساءة للمنتج المصرى.

وتم سحب العينات من المضبوطات، والعرض على النيابة وقيد المحضر برقم 378 لسنة 2019 إدارى قطور.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية الشئون الصحية بالغربية التى تضمنت تقرير مرور المكتب المركزى لمراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بقطور بالإشتراك مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة الذى تضمنت إحتواء المصنع على مخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة.

ووجه محافظ الغربية بسرعة تنفيذ قرار الغلق مع الاستمرار فى تشديد الرقابة على أماكن صناعة وتداول الأغذية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحية هذه المنتجات للاستخدام الآدمى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 


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