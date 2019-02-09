محافظ البحر الأحمر يكلف المسئولين بسرعة إنهاء مشروع الإسكان بمنطقة أبو عشرة

وأكد المحافظ من خلال بيان صادر عن المحافظة علي سرعة الانتهاء من كافة الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن حتى يتم تسكنيها بأقرب وقت ممكن.

كما أمر كافة القطاعات التى تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى انهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة، مؤكدا على تسليم هذه المساكن على قدر عال جدا من الكفاءة والنظافة، وعلى مديرية الإسكان أن تتسلم كافة العمارات بالمعايير المطلوبة .

يذكر أن مشروع الاسكان الاجتماعي بمنطقة ابوعشرة يضم 1000 وحدة سكنية يشرف على تنفيذها مديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة.