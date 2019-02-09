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محافظ البحر الأحمر يكلف المسئولين بسرعة إنهاء مشروع الإسكان بمنطقة أبو عشرة

السبت، 09 فبراير 2019 01:50 م
محافظ البحر الأحمر يكلف المسئولين بسرعة إنهاء مشروع الإسكان بمنطقة أبو عشرة مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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كلف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مسئولي الإسكان بالمحافظة بسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، ومتابعة الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالمشروع.

وأكد المحافظ من خلال بيان صادر عن المحافظة علي سرعة الانتهاء من كافة الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن حتى يتم تسكنيها بأقرب وقت ممكن. 
 
كما أمر كافة القطاعات التى تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى انهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة، مؤكدا على تسليم هذه المساكن على قدر عال جدا من الكفاءة والنظافة، وعلى مديرية الإسكان أن تتسلم كافة العمارات بالمعايير المطلوبة .
 
يذكر أن مشروع الاسكان الاجتماعي بمنطقة ابوعشرة يضم 1000 وحدة سكنية يشرف على تنفيذها مديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة.
 
 

 


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