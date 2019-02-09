محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى فى استعدادات استضافة أمم أفريقيا

الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية مؤتمرًا موسعًا بحضور كل من المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد واللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية ومديرى العموم ووكلاء الوزارات للشباب والرياضة والصحة والثقافة والطرق وممثلى كافة الجهات المعنية من القيادات التنفيذية.

جاء الاجتماع لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لاستعدادات الإسماعيلية لاستقبال واستضافة أحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو والتى تقرر أن تقام مبارياتها بخمس محافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية هذا الحدث الجلل، لا سيما وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.

كما أكد حمدى عثمان، على جميع المسؤولين بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة إجراءات الإعداد والتجهيز لاستقبال البطولة على الوجه الأكمل وبما يليق باسم مصر والإسماعيلية ووجه بضرورة الاهتمام والتركيز على رفع كفاءة جميع الأماكن والطرق والمحاور والمرورية خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة التى من المرجح أن تشهد إقبالًا من الزوار خلال تنظيم البطولة الأفريقية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة جاهزية جميع الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الإقامة والإعاشة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل وتطوير جميع المناطق والمزارات السياحية ومراجعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء مؤكدًا على حتمية أن تكون الإسماعيلية فى أبهى وأجمل صورة لاستقبال ضيوفها.

وأضاف، أنه تقرر وضع شاشات عرض بعدد من الميادين والحدائق العامة بأحياء المدينة لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.