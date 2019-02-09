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محافظ الإسكندرية: مبادرة "نور حياة" تستهدف 180 ألف طالب فى 235 مدرسة

السبت، 09 فبراير 2019 09:49 م
محافظ الإسكندرية: مبادرة "نور حياة" تستهدف 180 ألف طالب فى 235 مدرسة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أنه سيتم انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس الثغر، غدًا الأحد 10 فبراير الجارى، والتى تقام تحت إشراف صندوق تحيا مصر ومشاركة القوات المسلحة والشرطة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى والشركات، وجامعة الإسكندرية متمثلة فى كلية الطب ومستشفيات الجامعة، ومديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها. 

وأوضح المحافظ، أن مدة المبادرة 3 سنوات، ستكون مقسمة على 6 فصول دراسية، وتستهدف الكشف على حوالى 180 ألف تلميذ وتلميذة، موزعين على 235 مدرسة من المدارس الأكثر فقرا بالإسكندرية، لافتا إلى أنه تم إعداد قواعد بيانات عن المدارس وأماكنها، وأعداد الطلاب الذين ستطبق عليهم المبادرة، وتم تشكيل قوافل طبية متنقلة تضم نخبة متميزة من أساتذة واستشارى طب العيون، لإجراء الكشف الطبى فى المرحلة الأولى للمبادرة على 30 ألف تلميذ وتلميذة فى المدارس الأكثر فقرا بالمحافظة، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالى، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول من المبادرة والذى سيبدأ غدا الأحد وتنطلق من مدرسة حجر النواتية، وذلك ضمن خمسة مدارس بإدارة شرق التعليمية وهى المحروسة والباكاتوشى وحجر النواتية وحورس وأبو سليمان وتستهدف الكشف على 2903 تلاميذ وتلميذات بتلك المدارس، وستبدأ المرحلة الثانية من المبادرة فى يوليو القادم لاستهداف القرى الأكثر فقرا واحتياجا بالإسكندرية. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أطلق نهاية يناير من العام الحالى، مبادرة «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، وقرر تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المبادرة الكشف على خمسة ملايين تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون مع العلاج، والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037 - مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

 

 


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غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس الابتدائى

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