محافظ أسيوط يشدد على مراعاة الاحتياجات الفعلية للقرى واستكمال منظومة التقنين

أسيوط ضحا صالح

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الانتهاء من استكمال منظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لمن تقدم بطلبات تقنين واستكمال إجراءات التسعير تحت إشراف اللجان المشكلة فضلا عن استمرارية إنشاء أماكن تجميع للمخلفات الزراعية والقمامة على جوانب الترع والمصارف على شكل حرف "U" لتسهيل نقلها إلى مصانع تدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة منها واستكمال أعمال الرصف وفقا للخطة الزمنية التى تم وضعها بكل مركز .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام ورؤساء المراكز والأحياء وبعض وكلاء الوزارة ومسئولى الخطة والرصف بالمحافظة .

وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى ضرورة استكمال المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2018/2019 بجميع القطاعات المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة والتركيز على الاحتياجات الفعلية للقرى وتعظيم الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة وسرعة التنفيذ مع وضع احتياجات القرى والمراكز استعدادا لخطة 2019 – 2020 ومراعاة الاحتياجات المستقبلية للقرى من خدمات ومشروعات واحتياجات الحملات الميكانيكية وأعمال الرصف والتطوير مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات وتنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية والتعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع والتى تخدم قطاع عريض من المواطنين.

واستعرض سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار بعض مقترحات المراكز والأحياء ضمن خطة العام الحالى والعام المالى الجديد وفقا للاحتياجات بكل مركز ومناقشة معدلات الأداء ونسب التنفيذ للخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 وخاصة فى قطاعات المياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع ودعم منظومة النظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ومتطلبات المديريات الخدمية ومراعاة لاحتياجات المواطنين .