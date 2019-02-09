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تعليم الوادى الجديد يختتم فعاليات برنامج أعرف آثار بلدك للطلاب

مجلس الأمناء والمعلمين بالوادى الجديد يتحمل سداد مصروفات الطلاب الايتام

السبت، 09 فبراير 2019 01:09 م
مجلس الأمناء والمعلمين بالوادى الجديد يتحمل سداد مصروفات الطلاب الايتام الدكتور القذافى خلف
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور القذافى خلف، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالوادى الجديد، أن المجلس وافق على تحمل سداد جميع المصروفات الدراسية لجميع الطلاب والطالبات الأيتام على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وقال رئيس المجلس فى بيان له أنه سيتم بدء حصر الطلبة الأيتام بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، تمهيدًا لتسديد المصروفات تزامنًا مع بدء الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف خلف أن المجلس يتابع اخر الاستعدادات المدارس وانتهاء أعمال الصيانة العاجلة لعدد من المدارس بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية خاصة مدرستى اللغات المتميزة وطلعت ضرغام بمدينة الخارجة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ،عن ختام فعاليات برنامج "اعرف آثار بلدك" بالتعاون مع متحف آثار الخارجة.

وقال التداوي في بيان له، أن البرنامج تضمن تنظيم زيارات وورش عمل لتلاميذ المدارس لمتحف الآثار بمدينة الخارجة بهدف تعريفهم بتراث وتاريخ الواحات وإثرائهم بالمعلومات التاريخية عن المحافظة وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف التداوي أن البرنامج جرى تنفيذه لطلبة المرحلة الابتدائية مع تنظيم ورش صلصال وفنون تشكيلية عن أهم محتويات المتحف الأثرية مما يعزز قيم الانتماء لديهم ويصقل مهاراتهم الفنية، مشيرًا إلى أن البرنامج تم تنفيذه على مدار إجازة نصف العام الدراسي.

كما أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن استعداد 453 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة صباح غد الأحد لاستقبال 65800 طالب وطالبة فى أول يوم دراسى للفصل الثانى عقب انتهاء عطلة نصف العام الدراسي، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية الفنية.

وقال التداوى فى بيان أنه تم استلام الكتب الدراسية بنسبة 100 % من الوزارة وتم استكمال الجداول وتوزيع الحصص لكل معلم طبقًا للنصاب القانونى لكل معلم.

وأضاف التداوى أنه يتم تسيير لجان "الأتوبيس الطائر" وذلك لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة فى النصف الثانى من العام الدراسي، مؤكدا أنه تم الانتهاء من توصيل الإنترنت فائق السرعة داخل 27 مدرسة ثانوية منتشرة بدائرة المحافظة لتنفيذ برامج الوزارة تمهيدا لتسليم الطلبة جهاز "التابلت" للطلاب .

 

 


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