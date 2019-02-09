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"متركنش فى الضلمة وتقعد فيها".. تعرف على عقوبة الوقوف بالسيارة فى الطريق ليلاً

السبت، 09 فبراير 2019 04:09 ص
"متركنش فى الضلمة وتقعد فيها".. تعرف على عقوبة الوقوف بالسيارة فى الطريق ليلاً قانون المرور الجديد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة يندرج كل منها تحت شريحة معينة، وتشمل العقوبات غرامات مالية وحبسًا لمرتكب المخالفات، مثل:  

 

- الوقوف على الطريق ليلاً وإيقاف المركبات فى المناطق السكنية

تندرج مخالفة الوقوف على الطريق ليلًا وإيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.

 

- قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.


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