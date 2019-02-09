"متركنش فى الضلمة وتقعد فيها".. تعرف على عقوبة الوقوف بالسيارة فى الطريق ليلاً

يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة يندرج كل منها تحت شريحة معينة، وتشمل العقوبات غرامات مالية وحبسًا لمرتكب المخالفات، مثل:
- الوقوف على الطريق ليلاً وإيقاف المركبات فى المناطق السكنية
تندرج مخالفة الوقوف على الطريق ليلًا وإيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.
- قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
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