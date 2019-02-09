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مبعوث الأمم المتحدة لليمن: مباحثات تبادل الأسرى تسير بشكل إيجابى

السبت، 09 فبراير 2019 05:21 ص
مبعوث الأمم المتحدة لليمن: مباحثات تبادل الأسرى تسير بشكل إيجابى مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن
نيويورك أ ش أ
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أكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أن مباحثات اللجنة بشأن تبادل الأسرى تسير بشكل إيجابي.

وقال المكتب -وفقا لقناة العربية الإخبارية الجمعة- " إن اللجنة بحثت الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى"، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن عملية التطبيق.

يذكر أن اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين فى اليمن تتواصل فى العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة بإشراف أممي، وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدا للمليشيات الحوثية، ووفدا للحكومة الشرعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

 


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أخبار اليمن

مباحثات تبادل الأسرى




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