"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

كتب- محمود طه حسين- تصوير أشرف فوزى

احتفل طلاب إحدى مدارس القاهرة، فى أول يوم دراسة بالتيرم الثانى، بأبطال ورجال الشرطة المصرية البواسل، وتغنوا ببطولاتهم وجهدهم المتفانى لإقرار الأمن فى أرض النيل.

وألقت إحدى الطالبات قصيدة جاء فيها:

نتفانى جميعا بعطاء.. بسخاء الجهد المبذول بالعهد

بالعزم الصادق نتخطى.. أيام جفاف وأوفول

ما أجمل عودة شرطتنا.. بأمانك يا أرض النيل

شهد اليوم الأول من التيرم الثانى إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الدراسة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك متابعة للدراسة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لافتا إلى أن هناك تواصل على مدار الـ 24 ساعة لرصد واستقبال اى مشكلات تتعلق بسير الدراسة، سواء تتعلق بمطالب أولياء الأمور أو الطلاب.

وأوضحت المصادر أن الكتب الدراسية وصلت أغلبها إلى المديريات التعليمية والمدارس وسيتم متابعة تسليمها للطلاب، إضافة إلى استلام كتب "كونكت بلس" لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الأولى، من خلال دور النشر مباشرة.























































































































































