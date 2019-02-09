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لاجارد: مصدرو النفط لم يتعافون بشكل كامل من صدمة أسعاره فى 2014

السبت، 09 فبراير 2019 03:03 م
لاجارد: مصدرو النفط لم يتعافون بشكل كامل من صدمة أسعاره فى 2014 كريستين لاجارد
(رويترز)
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قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى اليوم السبت إن مصدرى النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التى حدثت فى 2014 وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير على الرغم من النمو المتواضع.

وقالت لاجارد أمام مؤتمر فى دبى "بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالى إلا ببطء على الرغم من الاصلاحات المهمة فى جانبى الانفاق والدخل بما فى ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج.

هذا أدى إلى زيادة كبيرة فى الدين العام من 13 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى فى 2013 إلى 33 فى المئة فى 2018". وقال إن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية فى الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن "التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".


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