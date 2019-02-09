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لأول مرة.. فحص عدادات الكهرباء والغاز والمياه قبل توريدها ودخولها مصر

السبت، 09 فبراير 2019 03:00 ص
لأول مرة.. فحص عدادات الكهرباء والغاز والمياه قبل توريدها ودخولها مصر د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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حرصت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على زيارة الجهات المصنعة للعدادات فى بلاد المنشأ، ومنها دولة الصين التى تعد من أكثر الدول الموردة للعدادات للإطلاع على شهادات اعتماد العدادات قبل دخولها البلاد والتأكد من مدى جودة معايرتها.

 

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة متابعة معايرة العدادات والـتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، سواء كانت عدادات كهرباء أو غاز أو مياه، وكذلك عدادات طلمات البنزين والسولار داخل محطات الوقود، وأن تقوم مصلحة الدمغة والموازين بتشكيل مجموعات عمل والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل متابعة معايرة العدادات.

 

وقال اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم زيادة الجهات المتخصصة فى دولة الصين والإطلاع على شهادات اعتماد عدادات الكهرباء والغاز والمياه، وذلك قبل دخولها البلاد للتأكيد من مدى مطابقة العدادات المستوردة للمواصفات القياسية، كما تم عمل مذكره تفاهم مع المعهد القومى للمعايرة التابع للحوكومة الصينية، على أن يمد المصلحة بشهادات الاعتماد الخاصة بالعدادات المستوردة، كما تم زيارة المصانع المتخصصة بدولة الصين لمعرفة اليات التصنيع، ومطابقة العدادات للمواصفات.

 

أضاف اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إجراء تجربة لإعادة الاستفادة من عدادات الكهرباء القديمة، وإعادة تدويرها إلى عدادات إلكترونية مسبوقة الدفع، حيث قام المعهد القومى للقياس والمعايرة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإجراء معايرة لعدادات الكهرباء القديمة لتشغيلها بنظام الدفع مسبقا بـ"الكارت" للاستفادة منها بدلاً من الاستغناء عنها، لافتًا إلى أن التجربة نجحت، الأمر الذى سيعمل على الاستفادة من العدادات القديمة بدلاً من الاستغناء عنها.


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